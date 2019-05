Avellino, niente bis a Milano: Micov e Jerrels fanno la differenza

di Alessandro Albertini

Dopo il tanto meritato quanto inaspettato successo di gara 1, per la Scandone Avellino era praticamente impossibile non trovarsi di fronte un'Olimpia Milano in cerca di un deciso riscatto davanti al proprio pubblico. Gli irpini, per quanto possibile, hanno messo non poco in difficoltà le scarpette rosse che hanno tremato in avvio di partita prima di uscire fuori grande al talento di campioni come Micov e Jerrels. Dal punto di vista dei singoli, tra le fila avellinesi, non si possono non segnalare le ottime prove di Harper e Sykes ma il pensiero di società e staff, a questo punto, va alle condizioni della caviglia di N'Diaye uscito dal campo nel corso del secondo quarto. La serie si sposta adesso ad Avellino per due partite in cui la Scandone avrà l'obiettivo minimo di riportare la contesa a Milano per la decisiva eventuale gara 5. L'intensità difensiva la fa da padrone nella prima fase di partita in cui entrambe le squadre segnano davvero con il contagocce. La prima squadra a trovare continuità in attacco è la Scandone Avellino che, sfruttando una precisione chirurgica di Sykes al tiro da tre punti, trova in maniera relativamente facile il + 8 (13-5), costringendo coach Pianigiani a un timeout per cercare di scuotere i suoi. L'Olimpia non cambia decisamente marcia al rientro in campo e gli ospiti, con Udanoh e il solito Sykes, realizzano un parziale di 5-0 che porta il punteggio sul 18-5 e mette paura al pubblico del Forum. I ritmi alti di questa fase fanno sì che gli errori abbondino da una parte e dall'altra, ma Milano in un amen, grazie alla qualità di Micov, si riportano a -5 sul 18-13 in favore di Avellino con cui si va al primo mini intervallo. Micov e l'intensità difensiva delle scarpette rosse continuano a essere una spina nel fianco della Sidigas anche in avvio di secondo quarto quando Milano tiene il fiato sul collo degli irpini. I padroni di casa in questa fase sembrano una squadra totalmente diversa da quella della prima parte di gara e, infatti, trova il sorpasso grazie a un gioco da quattro punti concretizzato da Nunnally che porta il punteggio sul 24-22 in favore dell'Olimpia. Avellino prova ad attaccarsi ancora una volta a Sykes per non vedere gli avversari scappare via, ma Milano sembra essere in controllo del match e, con un ottimo Della Valle, riesce a chiudere il primo tempo avanti addirittura di dodici lunghezze sul 42-30. Come avvenuto a inizio partita, anche in avvio di terzo quarto si segna poco a causa dell'intensità messa in campo da entrambe le difese. Milano difende il suo vantaggio e prova ad allungare contro una Sidigas che, probabilmente per scarse energie mentali dopo la dispendiosa gara 1, con il passare dei minuti fa sempre più fatica ad arginare un'Olimpia che sembra giocare abbastanza sul velluto. Dopo aver toccato in diverse occasioni il -16, Avellino va all'ultimo mini intervallo con quattordici punti da recuperare sul 58-44. La Scandone prova a giocarsi le sue chance in questa gara 2 in avvio di quarto periodo quando, con un parziale di 7-1, trova il -8 sul 59-51. Al rientro in campo dal timeout voluto da coach Pianigiani, Milano ricaccia prontamente indietro gli avversari grazie alle triple di Jerrels e Kuzminskas che riportano lo scarto tra le due compagini a quindici lunghezze sul 68-53. Gli irpini ritornano a ridosso della singola cifra di svantaggio ma la sensazione che chi assiste alla partita ha è che la testa degli ospiti sia già alle due sfide in casa.

