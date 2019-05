Avellino al top del campionato, nomination per Green e Sykes

di Massimo Roca

Ci sarà da divertirsi negli ultimi ottanta minuti di regular season. La Sidigas, dopo essersi complicata la vita in Champions League, ha fatto lo stesso in campionato. Si spera solo che l'epilogo non sia lo stesso. Nel caso sarebbe il completamento di una stagione abbondantemente al di sotto delle aspettative e delle potenzialità dei biancoverdi. Stringere i denti per agguantare due successi: questo è l'imperativo. Brindisi è una brutta gatta da pelare. Ci sono tutti gli ingredienti affinché quella di domenica sera sia una gara ad alta tensione: la rivalità tra le tifoserie, le polemiche sul caso Young innescate dalle dichiarazione televisive del presidente Marino alla vigilia del match di andata chiuso rocambolescamente a favore di Avellino (68-70), la voglia di rivincita di Frank Vitucci, ma soprattutto lo stato di forma dei pugliesi reduci da 8 vittorie in questo girone di ritorno. Solo dopo si potrà pensare alla trasferta conclusiva di Pistoia che molto probabilmente già domenica sera saluterà la serie A. È un sentiero, che se percorso senza intoppi, potrebbe, però, improvvisamente dispiegare scenari più suggestivi dell'attuale ottavo posto. Incrociare Milano nel primo turno playoff equivarrebbe ad una semplice passerella. I campioni d'Italia, seppur incerottati e tutt'altro che trascendentali, hanno dimostrato che con il solo quintetto possono dettare legge su questa Sidigas difficilmente potrebbe pensare di vincerne tre. Ecco perché bisogna risalire la classifica. Magari facendo leva proprio sul 2-0 eventuale su Brindisi o quanto meno portandosi a braccetto Varese (2-0 nei confronti diretti anche sui lombardi) e provando ad evitare Trieste.



