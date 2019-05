Avellino, i playoff della redenzione: Maffezzoli chiede il riscatto ai big

di Giovanbattista La Rosa

Sabato per la Scandone Avellino parte un playoff totalmente differente rispetto agli scorsi anni. Le ambizioni scudetto cullate la scorsa estate sono state riposte nel dimenticatoio con grande anticipo e sulla squadra non ci sono grandi aspettative.



Avellino, da ottava e da underdog, affronterà la postseason a cuor leggero e chissà che il giocare con la mente libera non possa essere produttivo per i colori irpini. Ipotizzare di poter passare il turno contro Milano sembra impensabile per una formazione che, nel girone di ritorno, ha raccolto appena cinque vittorie e che ha pensato nelle scorse ore anche ad inserire una pedina per far fronte agli infortuni, per poi far decadere l'idea. Trovare improvvisamente salute e quadratura del cerchio è irrealistico, lo sa anche Maffezzoli che, tuttavia, anziché augurarsi il miracolo pensa a lavorare duro in palestra e punta tutto sulla voglia di redenzione dei suoi atleti. Affrontare Milano ha i suoi pro e contro. La possibilità di sfidare i migliori aggiunge motivazioni, il teatro del Forum di Assago renderà l'atmosfera più avvincente. Ci sono atleti motivati, Patric Young è uno di questi, un altro è Keifer Sykes. La guardia di Chicago è il giocatore emergente del campionato italiano, su di lui c'è un grande interesse ed ha dimostrato di avere potenziale e di poter giocare ad un livello alto. I playoff sono una vetrina che gli consentirà di monetizzare un torneo decisamente positivo. Intanto alcuni club hanno già segnato il suo nome sulla lista della spera per la prossima stagione.



