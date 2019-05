Avellino, primo match point: Paladelmauro sold out con Milano

di Franco Marra

Oggi è il giorno della verità, quello che dovrà stabilire se la Sidigas Avellino avrà meritato di accedere alle semifinali, o se sarà necessario arrivare a gara-5 per stabilire la squadra che dovrà affrontare il Banco di Sardegna Sassari, già qualificata dopo il 3 a 0 rifilato all'Happy Casa Brindisi.



La formazione di coach Maffezzoli parte dal vantaggio di 2 a 1 nella serie, un vantaggio conquistato con la vittoria di Milano in gara-1 e con il successo sofferto ed importantissimo di mercoledì sera al PalaDelMauro. Il palasport avellinese sarà ancora una volta teatro del match fra le due formazioni, in programma questa sera con inizio alle 20 e 30, con diretta televisiva sui canali di Eurosport 2 ed Eurosport Player, e direzione di gara affidata a Filippini, Lo Guzzo e Bartoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO