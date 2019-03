Avellino riparte da Filloy e Nichols: ora alzarsi e pedalare

di Giovanbattista La Rosa

Lo stop in laguna non sconvolge i piani di coach Nenad Vucinic. Nella tabella di marcia verso i playoff, con una situazione infortuni sempre critica, il coach aveva messo in preventivo lo stop. La gara di Venezia è trascorsa via senza pathos, né emozioni, conclusa con una sconfitta indolore.



Da questa settimana la musica in casa biancoverde dovrebbe cambiare. A Venezia è stato rivisto in tenuta da gioco Demetris Nichols, ma ovviamente l'americano non ha calcato il parquet e ha fatto soltanto numero. A casa sono rimasti Hamady N'Diaye ed Ariel Filloy. Per il lungo senegalese ed il playmaker italo argentino a provocare fastidio è la schiena. Coach Vucinic verificherà lo stato di salute dei due atleti questo pomeriggio, ma è da mercoledì sarà ipotizzabile il ritorno a pieno regime. Sarà un inserimento in gruppo graduale, bisognerà fare attenzione a non forzare le situazioni dei due cestisti, pedine con un peso specifico all'interno delle rotazioni di coach Vucinic. A Venezia, senza il senegalese a presidiare l'area, gli avversari hanno dominato. Hanno fatto festa i lunghi, su tutti Watt che ha concluso la partita con 27 punti e 9 rimbalzi.



