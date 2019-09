Scandone, la missione di Festa: a Roma per trovare nuovi investitori

di Giovanni La Rosa

Le sorti della Scandone sono tutte nelle mani del sindaco Gianluca Festa. Dal 2 settembre nessun rappresentante della società si è fatto vivo ed il club è rimasto in balia degli eventi vivendo alla giornata. Festa è stato il solo a darsi da fare, l'ultimo baluardo. Ieri pomeriggio, subito dopo l'incontro in Prefettura, il sindaco si è diretto ad Afragola dove ha preso un treno ad Alta Velocità con destinazione Roma. Ufficialmente il viaggio nella capitale non sarebbe avvenuto per ragioni sportive. «Questioni comunali», dirà successivamente Festa. Si era pensato inizialmente ad un incontro con il presidente Petrucci, ma a Viale Vitorchiano non c'è stato nessun faccia a faccia. «Continuiamo a lavorare afferma Festa per poi usare metafore cestistiche siamo sotto di cinque punti ad un minuto dalla fine, ma con due tiri da tre vinceremo la partita».



