Non basta il nuovo coach, ​Avellino crolla a Sassari

di Mario Cossu

SASSARI - Non è fortunato l'esordio da capo allenatore di Massimo Maffezzoli che perde in maniera netta a Sassari. Per la Scandone è stata una partita dai due volti: infatti, gli irpini hanno giocato un'ottima prima metà di gara prima di subire la furia della Dinamo che nel secondo tempo non ha sbagliato nulla.



L'avvio di partita vede la Scandone Avellino giocare con grande personalità su un campo ostico come quello di Sassari. Gli irpini trovano il +9 sul 19-10 ma, dopo il timeout di coach Pozzecco, anche l'attacco della Dinamo inizia a carburare, dando vita a un divertente finale di primo quarto. La Sidigas chiude la prima frazione di gioco con una schiacciata in contropiede di Harper che fissa il punteggio al primo mini intervallo sul 30-23 in favore degli ospiti. Il tiro da tre punti è la soluzione più gettonata da entrambi gli attacchi in avvio di secondo quarto, ma, ancora una volta, è la Scandone a essere più efficace. Le triple di Sykes e Nichols portano gli irpini a +10 (39-29), ma Sassari aumenta i giri e concretizza un parziale di 7-0.



La Dinamo entra in campo nel terzo quarto con un secco 5-0 di parziale che la porta per la prima volta nella partita in vantaggio, Sykes interrompe il parziale avversario, ma l'inerzia sembra essere tutta dalla parte dei sardi che trovano rapidamente il +7 (57-50) costringendo la panchina ospite al timeout. La sospensione non sembra avere effetti significativi sugli irpini che continuano a subire le giocate offensive degli avversari che ritoccano continuamente il loro massimo vantaggio. Dopo aver toccato il +17 (75-58), alla fine del terzo quarto la Dinamo conduce di quattordici lunghezze sul 79-65. In avvio di quarto periodo la Scandone prova con Filloy e Harper a tenere la partita viva, ma l'attacco della Dinamo non accenna a fermarsi e la convinzione degli irpini inizia a scemare con il passare dei minuti. Cooley sigla il canestro del +20 (98-78) e mette di fato fine alla partita e rendendo gli ultimi due minuti e mezzo puro garbage time. Alla fine Sassari vince per 105-84.



