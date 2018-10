Avellino torna in casa dopo 5 mesi: ma l'ex Sacripanti rovina la festa

La Sidigas Avellino ritorna davanti al suo pubblico dopo 159 giorni di assenza, ma non può festeggiare con un successo, perché deve cedere per 90 a 96 alla Segafredo Bologna. Partita dai ritmi molto alti, con predominio degli attacchi, e con pochissime palle perse, sei per Avellino e sette per Bologna. Punteggio sempre in equilibrio, con la Sidigas che chiude a ruota degli avversari sia la prima frazione (25/26), che la seconda (46/48). Dopo l'intervallo c'è il periodo migliore per gli irpini, che con un 15 a 5 di parziale ottengono il massimo vantaggio (61/53 al 25'). La reazione degli ospiti arriva con un paio di triple, che dimezzano il distacco al 30' (70/66). In un paio di occasioni la Sidigas si riporta al + 7 (73/66 al 31', 78/71 al 33'), e sembra poter controllare il match (85/81 al 35'). Invece negli ultimi 5' di gioco, come era successo a Cremona, Avellino concede troppo a Bologna, che sorpassa con un break di 0 a 10 (85/91 al 38'), e nel finale controlla il match imponendosi con merito per 90 a 96.

