Avellino in crisi battuta da Trieste (96 a 97)

La Sidigas Avellino rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, cedendo in casa all’Alma Trieste, diretta concorrente per i play-off, che si impone per 96 a 97 dopo un supplementare.

Nell’overtime Trieste ottiene subito 4 punti di vantaggio, ma la Sidigas riesce ancora a ribaltare il punteggio a 18 secondi dal termine (96-95). Poi Dragic realizza il canestro del successo, perché nei 7 secondi finali Avellino non riesce a costruire il tiro della vittoria.

