Avellino, ultimo treno playoff: Maffezzoli prova a recuperare Green

di Giovanbattista La Rosa

Alla ripresa degli allenamenti la Scandone si è ritrovata sul parquet del PalaDelMauro. Come da prassi la ripresa è stata soft. I ragazzi di Maffezzoli sono stati guidati dal preparatore atletico Mimmo Papa, che ha riunito in sala pesi i giocatori, poi sul campo gli atleti biancoverdi si sono sottoposti ad una seduta di tecnica individuale.



Negli occhi dei giocatori è cocente la delusione per la sconfitta patita domenica sera contro Brindisi. Fino ad un mese e mezzo fa i playoff sembravano essere scontati o comunque alla portata, invece è arrivato il tracollo, che sembra essere di natura prettamente psicologica. Nelle ultime sette partite di campionato sono stati conquistati appena due punti: una vittoria in sette gare con l'inopinata sconfitta di Pesaro. Osservando la classifica, oggi, quei punti persi nelle Marche hanno un rilevante peso specifico e condannano la Scandone al decimo posto fuori dalla lotta per la postseason. Dopo tre partecipazioni di fila, la formazione avellinese rischia seriamente di non prendere parte ai playoff scudetto. L'andamento in campionato è sin troppo simile a quello avuto nella Basketball Champions League. In Coppa, riguardando il percorso, la Scandone sembrava avere in pugno la qualificazione al turno successivo, ma gli infortuni a raffica di gennaio hanno prodotto quattro ko consecutivi, che di fatto hanno impedito la Sidigas di conquistare la qualificazione al turno successivo.



