Avellino strapazza Pistoia ​e va ai playoff con Milano

di Simone Matteucci

PISTOIA - Nell'ultima giornata del massimo campionato di basket maschile, Avellino supera Pistoia in trasferta e merita l'accesso ai play off scudetto. Ottavo posto per i ragazzi di Maffezzoli che se la vedranno quindi con la capolista Milano (prima gara nel weekend). Decisive le sconfitte di Cantù e Varese. Il quintetto di casa tiene testa alla squadra campana per due quarti, ma poi deve cedere la posta in palio al cospetto del pubblico amico, giunto in buon numero anche grazie all'ingresso gratis per donne e under 14. Al PalaCarrara, equilibrato il primo quarto, con la squadra toscana, che chiude in vantaggio di 2, grazie al canestro di Odum (22-20). In evidenza Mitchell nelle fila del Pistoia. Nel secondo quarto la squadra di casa, riesce a incrementare il vantaggio (41-31) con Crosariol e Mitchell, poi Avellino inizia a rimontare e con Harper ottiene il sorpasso, e fissa il risultato della metà gara sul 44-45. Nel terzo quarto, Avellino, pur dovendo fare i conti con assenze pesanti, fa pentole e coperchi, incrementando il proprio vantaggio e prendendo il largo, Pistoia non riesce a ritornare in partita. Nell'ultimo quarto, Avellino, raggiunge e conserva il +20, con canestri pesanti di Udanoh, Harper e Sykes. Pistoia prova a limitare il passivo, ma non è fluida la manovra come nei primi due quarti e commette pure tanti errori al tiro. Avellino, invece rispetta le direttive del tecnico Maffezzoli, onora il campionato fino al termine e conquista la posta in palio, riuscendo a fare bene, soprattutto nel terzo e quarto tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA