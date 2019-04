Avellino, Vucinic sotto accusa: «Decide la proprietà, io non mollo»

di Giovanbattista La Rosa

I fischi di fine partita dei tifosi, dopo l'ennesima delusione, sono chiari ed evidenti ed indirizzati a coach Nenad Vucinic. Dalla curva, ma anche da altri settori del PalaDelMauro è chiesta la testa dell'allenatore serbo.



Il colpevole principale delle disfatte irpine ha, per il pubblico avellinese, un nome e cognome. Il coach serbo in sala stampa si è fatto attendere, perché negli spogliatoi c'è stato da dialogare non solo con la squadra, ma anche con la proprietà. Gianandrea De Cesare ha voluto seguire da vicino le sorti del suo team, nonostante gli impegni di lavoro, sforzi non ripagati. Sulla propria posizione e sulla rabbia del pubblico il tecnico dichiara: «Siamo tutti al corrente della difficile situazione di classifica, perché i playoff ora diventano davvero complicati. Per quel che riguarda la rabbia del pubblico è la posso capisco, però è chiaro che in momenti come questo è l'allenatore a ricevere la maggior parte delle critiche. Vediamo quali decisioni saranno prese dalla proprietà nelle prossime ore, ma il nostro campionato non è finito, io non sono uno che molla, voglio continuare a lottare».



