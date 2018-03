di Stefano Prestisimone

Riecco al Palabarbuto il Cuore Napoli Basket, in campo domenica 11 marzo alle 18 per la 24esima giornata di A2 contro la leader del campionato Casale Monferrato. Un testa-coda che sulla carta vede gli ospiti favoritissimi, con gli azzurri mestamente ultimi della classe. Si spera in un match comunque interessante, con Thomas e Turner stimolati dal confronto con la prima della classe, così come la mini pattuglia italiana che vorrebbe provare a sorprendere. Ma a parte l'orgoglio predicato da coach Bartocci, qualche motivazione in più, anche per far tornare il pubblico a Fuorigrotta, potrebbe arrivare dalla notizia che ha fatto scalpore in settimana. La speranza di salvezza, che pareva ormai tramontata, è tornata a fare capolino visto che Reggio Calabria rischia provvedimenti pesanti per la fidejussione da 100mila euro ritenuta irregolare dalla Federbaket. La patata bollentissima è ora nella mani della Procura Federale che lunedì 12 marzo ascolterà i dirigenti calabresi. La tesi difensiva è che Reggio Calabria sia parte lesa nella vicedna visto che si è affidata a un istituto esternoi per la regolarizzazione. Ma ciò potrebbe non essere sufficiente a discolparla.

