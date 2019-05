Basket serie A, rinviato il verdetto per il posto in semifinale scudetto. L’Olimpia Milano strappa il fattore campo alla Sidigas di Avellino, vincendo al PalaDelMauro 86-80 in gara quattro. Si deciderò alla «bella» di gara 5, in programma domenica al Forum. Straordinari James Nunnally e Mindaugas Kuzminskas per l'Olimpia, mentre alla Sidigas non basta l'ottima prestazione di Demonte Harper.

© RIPRODUZIONE RISERVATA