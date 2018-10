Prima vittoria in Champions: dopo due overtime Avellino passa a Novgorod

Sono stati necessari due overtime per ottenere la vittoria all'esordio in FIBA Champions League per una Sidigas Avellino scesa in campo con una formazione rimaneggiata per le assenze di quattro atleti. La Scandone ha comunque colto un importantissimo successo, dopo 50' di battaglia in campo, con Vucinic che in pratica ha utilizzato solo sei giocatori, con la stella Cole sugli scudi con i suoi 34 punti finali e 7 assist dispensati ai compagni.



Partita dall'andamento altalenante, con la Sidigas avanti nella prima parte di gioco (19/23 al 10'), raggiunta e superata all'intervallo lungo dai padroni di casa del Novgorod (41/40). Un terzo periodo da 17 a 12 per Avellino sembra dare agli irpini la possibilità del successo, ma nell'ultima frazione c'è il ritorno dei russi che al 39' sono avanti di 6 punti (75/69). Il timeout di Vucinic scuote i suoi che azzerano lo svantaggio, ed ottengono il supplementare.



Andamento alterno nei successivi 5', con la Sidigas che sembra aver messo il sigillo sul match con un break di 0 a 8 per l'87 a 90 a 2" dal termine, nei quali Perry trova però la tripla dell'ennesima parità a quota 90. Dopo il canestro iniziale dei russi, la Sidigas prende in mano il comando delle operazioni e chiude sul 93 a 100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA