Juvecaserta travolta a Verona: out Carlson, Allen e mezzo servizio

Brutto l'esordio della Juvecaserta a Verona (85-64) nel girone est, pur se sul parquet di una corazzata. I casertani, senza Carlson, infortunato e presente in panchina solo per onor di firma, e con Seth Allen ancora da inserire nei meccanismi offensivi, sono riusciti a stare in partita fin quasi all'intervallo, poi hanno gradatamente ceduto, subendo parziali pesanti. E c'è da aggiungere che la Tezenis Verona non ha avuto per gran parte del match Hasbrouck, uscito per infortunio. Squadra casertana da rivedere, quando avrà recuperato Carlson e avrà un Allen al top. Da salvare Giuri (16), Turel e Allen. Ad inizio gara i casertani partono maluccio, Verona rimane in testa grazie anche alle distrazioni difensive dei bianconeri che consentono a Love di infilare palloni su palloni. Distacco all'intervallo (44-36) non certo proibitivo ma poi alla ripresa con Udom gli scaligeri aumentano il distacco e il match si chiude qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA