Basket napoletano in lutto: è morto lo storico manager Caserta

di Stefano Prestisimone

E' stato il più storico dei dirigenti del basket napoletano, una vera e propria istituzione. Se n’è andato a 86 anni, in silenzio, in punta di piedi, come era nella sua natura, Enzo Caserta, uomo di pallacanestro che ha segnato un’epoca. E’ stato al fianco di tutti i presidenti del basket a Napoli, da Amedeo Salerno con l’epopea della grandissima Partenope del tempo, a Nicola De Piano, con gli anni di Taurisano (il coach della promozione dell'83 in A scomparso pochi giorni fa) e Zorzi, Berry e Lee Johnson, fino alla parentesi di Gianni Montella. E poi accanto, sia pure già in età matura, anche a Mario Maione. Uno straordinario conoscitore dei regolamenti e uomo società per antonomasia, sempre nell’ombra a sostegno del club. Dopo il Tau, con lui se ne va un’altra parte del grande basket napoletano. Dalla vittoria in Coppa Italia del 1968, alla Coppa delle Coppe del 1970, alla Coppa Italia del 2006, con promozioni e playoff, lui è stato sempre lì. Per chi vorrà salutarlo sarà allestita la Sala Mortuaria al Policlinico Ed. 20 sabato 25 alle 17. Le esequie si terranno domenica 26 alle 13.30 a Bagnoli nella Parrocchia Madonna Del Carmine e San Pasquale Baylon (Via di Pozzuoli, 60).

© RIPRODUZIONE RISERVATA