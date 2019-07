Nba: Leonard e George ai Clippers e Gallinari passa ai Thunder

Cambi in Nba. I La Clippers mettono a segno un doppio colpo: a quanto riporta Espn la franchigia californiana si è assicurata l'mvp delle ultime Finals con Toronto, Kawhi Leonard, il quale ha rotto gli indugi dicendo sì al team guidato da Doc Rivers (per lui ol massimo salariale, 142 milioni di dollari per i prossimi 4 anni ndr) preferendo i Clippers alle sirene di Raptors e Lakers. La squadra di Los Angeles ha poi trovato l'accordo con gli Oklahoma City Thunder per l'approdo a Los Angeles di Paul George. Farà invece il tragitto inverso Danilo Gallinari che dai Clippers passerà ai Thunder assieme a Shai Gilgeous Alexander. Per strappare George a Okc i Clippers hanno dovuto portare in dote ai Thunder anche quattro prime scelte al Draft non protette, una protetta e due possibilità di scambio delle scelte. Dopo Paul George i Thunder potrebbero perdere un altro pezzo pregiato, Russell Westbrook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA