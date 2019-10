Basket, Sassari resta imbattuta: Brindisi ferma la corsa di Brescia

di Marino Petrelli

La Dinamo Sassari resta imbattuta in campionato grazie alla vittoria a Trento con la tripla allo scadere del solito Jerrels. Pierre 11 punti e 10 rimbalzi, Bilan 10 punti e 8 rimbalzi completano la grande serata. Per Trento, non bastano gli 11 punti di Alessandro Gentile. Brindisi ferma la corsa di Brescia con una partita di grande sostanza. Banks 31 punti, 18 di Thompson e 15 del rientrante Stone. Brescia 15 di Abass e 13 di Cain Trieste Milano si giocherà domani a campo invertito, al Palalido, per l'indisponibilità dell'Allianz Dome colpito dal maltempo.



DOLOMITI ENERGIA TRENTO - BANCO SARDEGNA SASSARI 73-76

E' la sfida tra i fratelli Gentile, Alessandro a Trento, Stefano a Sassari. Trento avanti 12-7 al sesto, ma Sassari si rimette in corsa, 13 pari. L'Aquila resta avanti 23-22 alla fine del primo quarto. Pascolo regala il 29-22, King il 36-28 al 15esimo. Pierre e Mc Lean riportano il Banco 36-35. Trento non segna più, Sassari vola 36-47 al riposo lungo tirando con quasi il 65% dal campo (secondo periodo da 13-25, con 0-19 negli ultimi minuti) . Trento proca a rientrare, 49-56, Sassari ora soffre. Terzo quarto chiuso 53-58. Sassari resta avanti 57-63 al 33esimo, Forray é scatenato e i padroni di casa tornano avanti 65-64 al 37esimo. Nel finale in volata, Spissu segna la tripla del 70-73, Knox lo imita (73-73), Jerrels, fino a quel momento impalpabile, segna la tripla 73-76 che segna il finale.



HAPPY CASA BRINDISI - GERMANI BRESCIA 88-78



La Happy Casa recupera Stone dopo una ventina di giorni di stop per un infortunio. A Brescia c'è il grande ex Zerini, cinque anni in maglia brindisina.Thompson e Brown regalano il 7-3 per Brindisi. Coach Esposito cambia subito quattro quinti del quintetto iniziale. Cain pareggia sull'11 al settimo. 20-18 al decimo, 36-27 al 15esimo con tre triple di Banks (gia a quota 20 punti). Thompson e Brown regalano due schiacciate spettacolari, la Happy casa vola sul 46-34 al 18esimo. 49-39 al riposo lungo. Brindisi conserva un vantaggio costante tra 8 e 10 punti, Brescia soffre la vitalità dei padroni di casa. Al 26esimo la Leonessa si riavvicina 61-56, poi 63-59 al 28esimo. Brindisi resta avanti 70-62 al trentesimo con la tripla di Stone. Brian Sacchetti e Cain riportano la Leonessa sul 70-67 al 33esimo e ora é tutta un'altra partita. Stone riporta i padroni di casa 78-69 sempre con le triple. Brescia non rientra più e Brindisi vince con merito 88-78 con quattro in doppia cifra e una prevalenza a rimbalzo.

