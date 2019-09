La Scandone Avellino è salva: bonifico da 40 mila euro sulla sirena

La Scandone effettua il versamento sul filo della sirena e tenta il tutto per tutto per garantirsi la partecipazione al campionato di B di basket. Il versamento da 40 mila euro, all'indirizzo della Lega Nazionale di Basket, sarebbe arrivato a un passo dalla scadenza fissata per le ore 12.



L'Irpinia, però, resta con il fiato sospeso. L'ultima parola arriverà solo domani quando la Commissione nominata dalla Lega Nazionale di Basket sarà chiamata a valutare bonifici e fideiussioni per dare il definitivo via libera alle iscrizioni

