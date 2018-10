Caleb Green non basta, Avellino cade a Cremona

Altra vittoria pesantissima della Vanoli che resta a punteggio pieno battendo dopo Trento un'altra big come Avellino. Una partita davvero molto bella, tra due squadre veloci, divertenti che in campo hanno messo intensità fino all'ultimo secondo. Alla fine ha avuto la meglio Cremona 94-88 soprattutto grazie a un finale incredibile del suo pivot italiano Giampaolo Ricci che ha preso per mano i suoi trascinandoli fino al successo. Una gara che è sempre stata in equilibrio con piccoli strappi da una parte e dall'altra. Si è arrivati punto a punto anche nell'ultimo quarto quando Avellino ha provato a spingere per chiudere i conti con Sykes. A cinque minuti dalla fine la squadra di Vucinic è passata sul +9, ma Cremona non ha mollato la presa. A suon di difese e palle recuperate la Vanoli ha ridotto lo svantaggio e i cinque punti consecutivi di Ricci hanno permesso di tornare in partita. I padroni di casa hanno sfruttato l'inerzia per passare in vantaggio e mettere un piccolo bottino (ma decisivo) di quattro punti. Il tutto fino all'ultima sirena con il punteggio di 94-88. Migliori marcatori da una parte Crawford con 23 e dall'altra Caleb Green (anche per lui 23 punti).

