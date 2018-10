Morto Baumann, il numero uno del basket mondialeâ€‹: infarto fatale a Buenos Aires

Lutto nel mondo olimpico. È morto a Buenos Aires il componente del Cio e segretario generale della Federazione internazionale di basket, Patrick Baumann.



Il dirigente svizzero, da tempo numero uno della pallacanestro mondiale e con forti legami con l'Italia, aveva 51 anni ed è morto per un infarto: si trovava nella capitale argentina per assistere ai Giochi olimpici giovanili.





E' morto, improvvisamente, Patrick Baumann, segretario generale FIBA.

A soli 51 anni. Tutta la pallacanestro italiana si stringe intorno alla famiglia per la grave perdita. https://t.co/zTjMkGDCnB pic.twitter.com/jr2gTBEBOk — Italbasket (@Italbasket) 14 ottobre 2018

La LBA piange la morte di Patrick Baumann, segretario generale FIBA.

Un minuto di silenzio sui campi di Serie A per ricordare la sua improvvisa scomparsa pic.twitter.com/Jdw8n6ddQw — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) 14 ottobre 2018

Nato a Basilea in Svizzera il 5 agosto 1967, Baumann è stato giocatore e allenatore di basket prima di intraprendere la carriera di dirigente sportivo. Era membro del Comitato olimpico internazionale ed è stato il terzo segretario generale Fiba dopo Boris Stankovic e Renato William Jones.Il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci, unitamente al segretario generale Maurizio Bertea, al consiglio federale e a tutta la pallacanestro italiana, «si stringe attorno alla famiglia di Baumann per l'enorme e tragica perdita». Per ricordare la figura di Baumann, Petrucci ha disposto che si tenga un minuto di silenzio su tutti i campi, in tutti i campionati.

