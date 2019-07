Varato il calendario della serie A2: Napoli Basket debutta a Rieti

di Stefano Prestisimone

Una trasferta non impossibile a Rieti, poi due gare casalinghe, Latina e Casale Monferrato, quindi il derby contro Scafati in trasferta. Napoli potrebbe partire forte nella prossima stagione di A2, il calendario varato ieri non penalizza certo gli azzurri che con un blitz reatino e due vittorie in casa potrebbero giungere imbattuti al derby con Scafati, l'altra campana ambiziosa. Il via il 6 ottobre, poi di domenica in domenica fino al turno infrasettimanale di giovedì 31 ottobre, in cui Napoli giocherà alle 21 contro Capo d'Orlando al Palabarbuto e Scafati in casa contro Treviglio. Altro infrasettimanale il 20 novembre a Torino (e in casa con Rieti per Scafati), e in campo anche nel periodo natalizio con partite il 22 dicembre e il 29. Si giocherà anche domenica 5 gennaio e l'altro derby contro Scafati si giocherà il 12 gennaio al Palabarbuto. Ultima di stagione regolare l'1 marzo, poi la fase a orologio. Le prime 8 disputeranno i playoff. Nell'altro girone la Caserta di Nando Gentile esordirà a Verona, poi in casa con Roseto e la terza a Piacenza.



Quest'anno c'è anche la novità della supercoppa, con Napoli che giocherà l'8 settembre in casa con Capo d'Orlando e poi in trasferta l'11 a Agrigento e il 14 a Trapani. Scafati giocherà a Latina, in casa con Roma e in casa con Rieti.

