Campagna abbonamenti Gevi: prezzi bassi per un gran pubblico

di Stefano Prestisimone

La Gevi Napoli prova a riempire il Palabarbuto per il prossimo campionato di A2. Lanciata la campagna abbonamenti con prezzi davvero alla portata di tutti nella speranza di riuscire ad avere un numero consistente di abbonati. Le premesse sono ottime: squadra competitiva (domani potrebbe arrivare qualche altro annuncio di ingaggi), impianto scintillante dopo il lavoro di restyling per le Universiadi. La A2 prevede una nuova formula con 16 partite casalinghe, 13 gare di stagione regolare e 3 di fase ad orologio. Inoltre ai nuovi abbonati sarà riservata la possibilità di assistere ad almeno una gara dei preliminari della prossima SuperCoppa che comincerà l’8 settembre. Le partecipanti saranno suddivise in 7 gironi da 4 squadre ciascuno; con 3 gare di sola andata. Passeranno il turno le prime classificate più la miglior seconda, 8 compagini che si incroceranno in gara secca tra il 19 e il 22 settembre. Le 4 vincenti di tali partite accederanno alla Final Four (28 e 29 settembre) che decreterà la vincitrice della Supercoppa di Serie A2. Tornando alla campagna abbonamenti sarà suddivisa in due fasi: la prima a prezzi scontati (dai 90 euro della curva, ai 110 della tribuna laterale, ai 130 della centrale fino ai 190 della numerata) da oggi al 31 luglio. La seconda fase, dal 1° agosto, prevede un piccolo aumento, Abbonamenti ridotti per tutti i settori. Per diversamente abili, donne e under 18. Ingresso gratuito per gli Under 14 e sconti per famiglie.

