Confermato Manfredo Fucile alla guida del basket campano

di Stefano Prestisimone

Il basket campano riparte da Manfredo Fucile. L’ex fromboliere della Fides Partenope nei mesi scorsi aveva dovuto interrompere il suo percorso di presidente Fip Campania per le dimissioni di 4 consiglieri, evento che aveva costretto a nuove elezioni per completare il mandato, ovvero fino a ottobre 2020. Oggi a Cercola, nella sede di Villa Buonanno, c’è stata la nuova tornata elettorale che ha visto Fucile ottenere il 76% dei voti, ovvero le preferenze di 140 su 185 società aventi diritto. Il candidato presidente dell’altra corrente era Pietro Pinto. La netta affermazione è frutto anche del riavvicinamento tra Fucile e Gianni Del Franco, l’ex consigliere nazionale campano, presente alle elezioni di Cercola. I due erano stati avversari alla tornata elettorale di 2 anni fa ma hanno ritrovato la compattezza di un tempo. “Sono felice di questo risultato e di poter così completare il mio mandato. Tra l’altro siamo alle soglie di un evento come le Universiadi, per il quale ho il ruolo di responsabilità. Per il mio passato, per ciò che ho rappresentato per il basket napoletano, credo di meritare questa conferma. Poi sarò al fianco di chi sarà scelto per candidarsi dal 2020 al 2024”. Accanto a Fucile i nuovi consiglieri sono Alfonso Campitiello, Dalila Iavazzi, (figlia del patron della Juve Caserta), Simona Sica, Mena Fusco, Antonio Caliendo e Fabio Testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA