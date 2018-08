L'annuncio di Cuore Napoli Basket: è Lulli il nuovo head coach

Il Cuore Napoli Basket annuncia il nuovo head coach: è Gianluca Lulli, che ha firmato un contratto che lo legherà alla società azzurra per le prossime due stagioni alla guida della prima squadra. Ufficiale anche il nuovo generale manager, Antonio Mirenghi, che ha già portato avanti la trattativa col coach.



Vecchia conoscenza del basket napoletano, dopo un'ottima carriera da giocator con Roma, Venezia, Imola, Pozzuoli, Teramo e appunto Napoli, Lulli ha iniziato la carriera di allenatore nella stagione 2013/14 come assistente a Palestrina che in seguito lo ha promosso head coach.



«Ringrazio Mirenghi e tutta la proprietà per avermi dato questa possibilità di guidare una piazza come Napoli - le prime parole del nuovo coach di Napoli - Prometto ai tifosi che daremo il massimo per onorare i nostri colori a ogni partita e da loro mi aspetto una bella risposta perché la passione non ha categoria».

