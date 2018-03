Cuore Napoli sfiora l’impresa: Casale vince 97-91 dopo due overtime

di Gennaro Arpaia

Con coraggio, con passione, con il cuore. Il solito. Napoli-Casale Monferrato non è il solito testacoda, il faccia a faccia tra la superpotenza del girone Ovest di A2 e la Cenerentola che quest’anno non riesce a far girare la ruota nel verso giusto. Alla fine vincono i primi, è vero, la rimonta tra gli applausi da -18 al doppio overtime, però, è incredibile, probabile medicina giusta per una squadra che in questo finale di campionato proverà almeno a far valere l’onore dopo un campionato di brutti ko.



La capolista parte male in avvio. La mira del quintetto ospite non è delle migliori e Napoli se la gioca alla pari con la tripla iniziale di Mastroianni e i punti di Mascolo, che ne metterà insieme 7 in tutta la prima frazione. Martinoni sbaglia tanto dalla lunga distanza, Sanders è un diesel e Napoli chiude al primo intervallo dietro di sei (14-20). Partenza a razzo per Casale, però, nel secondo quarto: Denegri mette due triple di fila, gli ospiti impongono un parziale di 12-2 e fuggono fino al +18. Il Cuore non va ko, trova ancora i punti di Mascolo, 5 in fila per Turner e 6 di fila per Caruso e ricuce lo strappo fino al -10, chiudendo poi all’intervallo lungo sul 29-43.



L’avvio del secondo tempo è tutto napoletano: Mascolo conduce il 12-3 di parziale con cui Napoli torna fino al -5. A far male ai padroni di casa, però, sono i lunghi di Casale: Cattapan non lascia un rimbalzo e insieme a Sanders tengono avanti la capolista anche all’ultimo intervallo (48-55). L’ultimo quarto è un insieme di emozioni: il 5-0 di parziale a cura di Vangelov tiene Napoli a contatto, i trecento presenti al PalaBarbuto si fanno sentire e la tripla di Mascolo fa saltare il Palazzetto riportato Napoli fino al -1 (56-57). Denegri mantiene avanti Casale con 7 punti di fila. Caruso lascia il campo con cinque falli (molto discusse le ultime due chiamate arbitrali), ma gli azzurri trovano la parità a quota 72 con i liberi di Mascolo. L’ossigeno di Napoli non sembra mancare nel supplementare, gli ospiti approfittano dei canestri di Denegri e Sanders per tenersi in vantaggio, ma la tripla di Turner vale il secondo overtime. Il vantaggio di Vangelov, però, non basta: Napoli non segna e Casale scappa fino al +4 spegnendo tutti i sogni azzurri sul 91-97 finale e tra gli applausi del pubblico.



TABELLINO



CUORE NAPOLI BASKET - NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO 91-97



Parziali: 14-20 / 29-43 / 48-55



Napoli: Mascolo 28, Thomas 2, Turner 28, Ronconi, Vangelov 11, Caruso 14, Mastroianni 8.



Casale Monferrato: Sanders 27, Denegri 23, Martinoni 15, Blizzard 9, Bellan 6, Cattapan 8, Severini 7, Tomassini 2.

