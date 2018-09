Dike Saces, colpo da scudetto: arriva la star Courtney Williams

di Stefano Prestisimone

Colpo grosso sul mercato Usa della Dike Saces Napoli, che quest’anno potrebbe provare a lottare per lo scudetto del basket femminile. Il club ha ingaggiato la stella Wnba, Courtney Williams, guardia di 173 centimetri, 24 anni, tiratrice ma anche esplosiva in campo aperto, che in tre stagioni tra Phoenix e Connecticut ha segnato 953 punti, con l’ultima stagione a oltre 12 punti di media. Courtney Williams è nata a Folkston, ed ha frequentato la Charlton County High e poi il College di South Florida. La chiamata nel favoloso mondo della Wnba è arrivata puntuale e meritata nel draft del 2016: le Phoenix Mercury la selezionarono infatti con l’ottava scelta assoluta di quell’anno. La sua giovanissima carriera per ora racconta oltre ai 953 punti, anche 396 rimbalzi e 191 assist al termine di questa stagione Wnba. A proposito della sua esperienza nel campionato più impegnativo ed importante del mondo, Williams dopo aver chiuso il primo anno a Phoenix con 6,2 punti, 3 rimbalzi ed un assist di media ad incontro, l’anno scorso è approdata nelle fila delle Connecticut Sun dove ha fatto registrare miglioramenti in tutte le principali voci statistiche. In 23 partite sono arrivate delle ‘doppie-doppie’, in ben 28 delle 34 gare ha fatto parte del quintetto titolare, ed in 17 incontri ha catturato più di 5 rimbalzi nonostante giochi lontano da canestro. Più nel dettaglio, ha chiuso l'ultima stagione regolare con oltre 12 punti a partita, contorniati da 4 rimbalzi e 2 assist. Quest’anno, è stata confermata quale pedina fondamentale delle Sun che hanno raggiunto alla grande il traguardo dei play-off: nella gara secca del primo turno che ha visto Connecticut affrontare Phoenix per l'accesso alle semifinali, Williams ha dovuto arrendersi alla grande serata del duo Taurasi-Griner (86-96 il risultato finale) chiudendo la stagione con una prestazione magistrale da 27 punti in 33 minuti di gioco, 8 rimbalzi, 3 assist, 4/5 da tre punti! Stagione 2018 archiviata per Courtney con numeri importantissimi: 13 punti (con un massimo di 34 nella sfida a Washington del mese di giugno…), 6 rimbalzi e 3 assist ad uscita. Williams, che nel proprio curriculum ha anche un oro alle universiadi del 2015 in Corea del Sud quando grazie alle doppie-doppie prodotte sia in semifinale che in finale contro Giappone e Canada, contribuì in maniera decisiva alla vittoria iridata delle ragazze USA, arriverà a Napoli nei prossimi giorni.





