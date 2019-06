Draft Nba, Williamson prima scelta ​giocherà a New Orleans

Si è svolto nella notte italiana il Draft Nba. La prima scelta è stata Zion Williamson, che, come previsto, andrà a giocare a New Orleans. I Pelicans hanno scelto dunque questo 18enne per «ripartire» dopo l'addio di Anthony Davis. Un prospetto atteso come pochissimi, fin dai tempi di LeBron James nel 2003. Ja Morant è stata la seconda scelta assoluta per i Memphis Grizzlies, e RJ Barrett, terza chiamata per i New York Knicks. Erano questi i tre prospetti considerati migliori.

