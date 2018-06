Nba, LeBron travolto in gara-4: Golden State è ancora campione, a Durant il titolo di Mvp

I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte - gara 4 delle finals in casa dei Cleveland Cavaliers di LeBron James- i campioni uscenti hanno vinto 108-85 ed hanno così fissato il punteggio sul 4-0. Grande delusione in casa dei Cavs dove ci si attendeva di più dalla serie finale, chiusa invece senza nemmeno una vittoria. Il titolo del 2018 è il terzo degli ultimi quattro anni per Golden State e il sesto nella storia del club. Nella partita di stanotte non c'è stata storia, i Warriors hanno dominato fin dall'inizio e Cleveland ha cercato di inseguire, ma sempre con maggiori difficoltà, fino alla resa finale, e lo scarto del punteggio la dice lunga. Il successo di Golden State porta soprattutto la firma di Steph Curry, per lui 37 punti con 7 bombe da 3 punti a segno. Partita umana per LeBron, arginato a 22 punti. Il titolo Mvp delle finals lo ha conquistato Kevin Durant – ed è la seconda volta - che ha messo a segno una tripla doppia da 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATA