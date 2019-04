Flop Avellino, lo schiaffo dei tifosi: «Ora basta, non ci sono più alibi»

di Giovanbattista La Rosa

A differenza di quanto accade a Torino, dove le acque sono turbolente e il futuro decisamente incerto se non addirittura drammatico, in Irpinia non tirano ancora venti di tempesta. La Scandone non si ritrova nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche, ma pare possa affrontare il futuro con più serenità rispetto al prossimo avversario, che non sa con quali e quanti giocatori si presenterà sabato.



Restando in casa avellinese, coach Maffezzoli avrà oggi maggiori riscontri sullo stato di salute di Demonte Harper. La gomitata subita a Sassari lo ha messo ko per qualche giorno, ma nello staff biancoverde serpeggia ottimismo e c'è l'assoluta convinzione di rivederlo in campo presto. Ha ripreso gli allenamenti di gruppo Patric Young. Il pivot americano è una carta da poter giocare nel prossimo impegno. Dipenderà molto dalle scelte tattiche dello staff tecnico, che potrebbe riproporre Silins e se dovesse lasciare fuori N'Diaye dare spazio a Young. Sicuro assente Caleb Green. Lo statunitense per la seconda volta in stagione, sarà costretto ad uno stop di due settimane. Il primo è avvenuto a gennaio, quando in piena emergenza la Sidigas si è trovata a fronteggiare una serie di infortuni a catena, che ne hanno pregiudicato il cammino in Champions League. Oggi la situazione è differente, ma senza l'ala di Tulsa ai biancoverdi tocca affrontare le prossime due partite che, in un modo o nell'altro, potranno determinare la classifica della formazione avellinese. I playoff dipenderanno molto dal risultato di questo fine settimana.



