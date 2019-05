Flop Sidigas Avellino, tutti i big sotto processo

di Giovanbattista La Rosa

Con un piede e mezzo fuori dai playoff e l'insoddisfazione di chi sa di non essere riuscito a dare il massimo. La Sidigas si ritrova a raccogliere quanto seminato e tra infortuni, problemi economici ed incertezze varie l'attuale decimo posto è la naturale conseguenza di un girone di ritorno perdente.



Oggi, più che vedere la luce, la Scandone è caduta in uno sconforto che rischia di farla definitivamente implodere. La proprietà teme di dover etichettare la stagione come fallimentare. Un incubo molto vicino alla realtà. Il tracollo sportivo è dietro l'angolo, ma se dopo il cambio di allenatore le sconfitte sono continuate ad essere una costante, allora molte delle valutazioni compiute nel passato sono da ritenere sbagliate. A fine stagione si tireranno le somme, ma le ipotesi sono due: o si è sopravvalutato il valore della squadra e le qualità umane dei giocatori, oppure il problema non risiedeva esclusivamente in chi guidava originariamente il gruppo. La verità solitamente sta nel mezzo, tutto può essere vero ma a risuonare dopo la sconfitta sono le dichiarazioni di Massimo Maffezzoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO