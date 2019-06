Non c'è due senza tre: Gentile torna alla Juve Caserta

di Salvatore Cavallo

La stagione 2019/20 della Juvecaserta prende il via con l'ufficializzazione, arrivata ieri mattina, dell'ingaggio di Nando Gentile nel ruolo di allenatore. La notizia era ormai nell'aria da diversi giorni e si attendeva soltanto il fatidico comunicato stampa del club di Pezza delle noci.



Così questa mattina alle 11 nella sala clinic del Paladecò ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo coach che, a distanza di sette anni dall'ultima esperienza in panchina, ha deciso di rimettersi in gioco, scegliendo quella Juvecaserta che, ovunque sia andato, ha sempre portato nel cuore. Non nasconde la soddisfazione per l'accordo raggiunto l'amministratore unico bianconero Antonello Nevola. «La volontà di Nando di tornare a Caserta per cercare di realizzare qualcosa di importante nella sua cittàè coincisa perfettamente con quella della società di cercare di riportare la squadra bianconera in un campionato più consono alle tradizioni ed alla storia del basket casertano» sottolinea Nevola che aggiunge: «È stato facile chiudere un accordo e cominciare a lavorare insieme per costruire una squadra in grado di raggiungere quei risultati che, per varie e sfortunate circostanze, sono svaniti nel campionato appena concluso».



