Gevi Napoli Basket, brutto stop: a Palermo è quasi una debacle

Ko bis per il Napoli Basket che dopo la sconfitta netta al Palamaggiò di sette giorni fa, incappa in un altro stop pesante a Palermo, contro una squadra impelagata nella lotta per la salvezza. Sicuramente importante nel tonfo l’assenza di Milani (fuori per un problema muscolare) ma la defezione non giustifica una prestazione davvero sotto tono. Evientemente la serie record di 11 vittorie in fila ora la squadra paga un piccolo declino fisico e mentale. Importante sarà reagire subito visto che domenica prossima c'è il delicatissimo match interno contro Palestrina. Per quanto riguarda i singoli, Bagnoli pigro e difensivamente imbarazzante, Chiera in giornata nera al tiro, Guarino appannato forse anche per lo sforzo di sette giorni fa. Meritava più spazio Milosevic, il migliore nella prima parte della gara, rimasto poi a guardsare per troppo tempo.

Ad inizio gara, gli azzurri finiscono subito sotto (11-4) sbagliando tutto il possibile. Gli esterni non segnano, c’è solo Dincic a lottare (22-14) e in difesa la barca fa acqua. La squadra subisce l’aggressività dei siciliani e il -7 a metà gara ci sta tutto. Lulli rimette in campo il quintetto base alla ripresa, e il refrain torna quello di inizio gara. Palermo scappa via fino al 53-38, i partenopei non riescono ad avvicinarsi, restano sempre lontani con scarto intorno ai 10 punti e il match scivola via verso il 40’ senza sussulti particolari.

RISULTATI (26° giornata): Salerno-Scauri 90-83, Palestrina-Luiss 92-69, Matera-Hsc Roma 75-64, Palermo-Napoli 79-69, Battipaglia Valmontone 68-113, Viola-Costa d’Orlando 73-77, Iul-Caserta 69-76, Pozzuoli-Catania 83-75. Classifica: Caserta 46, Palestrina 42, Salerno 40, Matera 38, Reggio Calabria 33, Luiss e Napoli 32, Hsc 30, Iul e Scauri 22, Costa d’Orlando 20, Valmontone e Palermo 16, Pozzuoli 14, Catania 10, Battipaglia 0.

