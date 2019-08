Riparte la GeVi Napoli Basket: domenica raduno al ​PalaBarbuto

Parte la nuova stagione 2019/20 della GeVi Napoli Basket, impegnata nel campionato di Serie A2 Old Wild West, con il raduno ufficiale programmato per lunedì 19 agosto. La squadra si ritroverà già domenica 18 agosto presso il PalaBarbuto alle ore 19 per ritirare il materiale sportivo e per salutare i tifosi. Ad attendere i giocatori ci saranno il presidente Federico Grassi, l’amministratore delegato Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi, insieme al general manager Antonio Mirenghi, al coach Gianluca Lulli e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, tutti a disposizione dei media lunedì dalle ore 12 presso il PalaBarbuto, dove la squadra sosterrà le proprie sedute di allenamento.



La GeVi Napoli Basket ha definito il programma del pre-campionato, fissando alcune date per sedute di allenamento in spiaggia, ospiti del Lido Varca d’Oro.

