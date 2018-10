GeVi Napoli Basket fa il bis: battuta Battipaglia nel derby

di Stefano Prestisimone

Seconda vittoria in fila per la Ge.Vi. Napoli Basket che nell’infrasettimanale a Casalnuovo (in incredibile concomitanza con Psg-Napoli di Champions e quindi con poco pubblico) ha battuto Battipaglia per 63-55 al termine di una partita bruttina, con tantissimi errori da ambo le parti. Fondamentale l’apporto di Di Viccaro che ha chiuso con 20 punti e 6/10 da tre, dopo un paio di partite molto negative. Male i lunghi Malagoli, Malfatti e Dincic.



«L'unica cosa positiva di questa sera è il risultato e la difesa del primo tempo e dell'ultimo quarto - dice il coach Lulli - In attacco abbiamo faticato tantissimo giocando a sprazzi e con molta superficialità soprattutto nelle conclusioni vicino al canestro. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tantissimo e che non abbiamo ancora una buona condizione per giocare ogni quattro giorni. Sono un po' dispiaciuto perchè questa non è la strada che ci può portare a risultati importanti e credo che lo abbiano già capito i ragazzi nello spogliatoio. Ora domani voltiamo pagina perchè è imminente un altro appuntamento importante come il derby di sabato con Pozzuoli. Sono convinto che ci presenteremo con un'altra faccia».

