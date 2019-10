Sacripanti nuovo allenatore della Gevi Napoli

Pino Sacripanti è il nuovo allenatore della Ge.Vi Napoli (serie A2 di basket). La società partenopea ha ufficializzato l'ingaggio dell' esperto coach al termine della gara casalinga disputata al PalaBarbuto e persa da Napoli contro Casale Monferrato per 94-74, valida per la terza giornata di campionato. Sacripanti prende il posto di Gianluca Lulli, esonerato nei giorni scorsi dopo due consecutive sconfitte in campionato ed un precampionato poco brillante. Il nuovo coach di Napoli ha già allenato in Campania, sedendo sulle panchina di Caserta ed Avellino.

