Gevi Napoli, ecco il quarto innesto: arriva Sandri, sangue caraibico

di Stefano Prestisimone

Poker servito. La GeVi Napoli Basket piazza il quarto colpo con l'ingaggio di Daniele Sandri, ala piccola di 1,97, 29 anni, atleta esplosivo, energico, ottimo difensore, attaccante discreto (intorno ai 10 punti per gara), giocatore esperto e affidabile che arriva dalla promozione in serie A1 con la maglia di Roma. Dopo Sherrod, Roderick e Spizzichini, ecco l'italiano di sangue caraibico e di pelle ambrata, padre italiano, mamma dominicana, cresceìuto nelle giovanili della Benetton Treviso, con uno scudetto under 19 nel 2007, e l'ingresso in prima squadra, Poi a Castelletto Ticino, quindi il ritorno a Treviso, e nel 2012 il passaggio a Torino. Nella stagione 2014-15 firma con la Virtus Roma, poi Casalpusterlengo, Roma, Siena in A2 dove nella stagione 2017/18 chiude a 10.6 punti, 3.6 rimbalzi e 2.7 assist. Nella scorsa estate un altro ritorno alla Virtus Roma con cui centra la promozione in Serie A contribuendo con i suoi 8 punti di media, oltre tre rimbalzi e 2 assist per gara. La moglie, Gracia de Torres, modella spagnola, ha partecipato all'Isola dei famosi.



«Firmare con Napoli è stata per me la scelta più giusta visto che fin da subito il club ha dimostrato di puntare su di me per realizzare un progetto molto interessante che ha come obiettivo il rilancio di questa importante città nella pallacanestro che conta - sottolinea Sandri -. Personalmente mi sembra naturale che una piazza come Napoli abbia ambizioni di questo tipo. Ad ogni modo, dovremo avere la consapevolezza che nulla é dovuto e tutto è da guadagnare sul campo cercando tutti di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Parlando con coach Lulli ho percepito subito il desiderio di lavorare e di crescere che è fondamentale per rendere Napoli grande pure nel basket. Non vedo l’ora d’iniziare e di conoscere i nostri tifosi che saranno fondamentali per difendere le nostre mura da qualsiasi avversario».

