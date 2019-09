Gevi Napoli, esordio con vittoria: in Supercoppa battuta l'Orlandina

di Stefano Prestisimone

Vince per 69-56 la Gevi Napoli all'esordio ufficiale in casa nel match di Supercoppa contro l'Orlandina di Capo d'Orlando. Davanti a una bella cornice di pubblico (poco meno di mille gli spettatori) gli azzurri hanno allungato nell'ultimo quarto in modo perentorio con un super Diego Monaldi (20), un ottimo Sandri (18), positivi tutti gli altri, con Sherrod in doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi). Napoli parte piano, i siculi anche, e l’inizio è bruttino con tanti errori. Ci pensa Milani a svegliare gli azzurri con due triple di fil (9-6), ma l’Orlandina è sempre lì, trova unti con Johnson e Donda e il match è equilibrato fino al piccolo show di Diego Monaldi, il play azzurro che si scatena infilando 15 punti nel secondo quarto, con 4 triple, regalando un break (38-30), parzialmente recuperato dagli ospiti. Seconda parte di match con Napoli in progresso, Sherrod e Monaldi sono efficaci, Sandri sale di giri trovando canestri pesanti e dopo il 50-47, arriva il break perentorio che vantaggio che sle sempre più fino al 69-51. Poi il lieve recupero ospite. Mercoledi match-bis a Trapani in Supercoppa

