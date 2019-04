Gevi Napoli schianta Fabriano: partenza da urlo nei playoff

di Stefano Prestisimone

Una super Gevi Napoli batte largamente Fabriano (65-78) nel primo turno dei playoff per la serie A2. Partita sempre controllata dagli azzurri, che si sono assestati al comando fin dal primo quarto per poi allargare la forbice toccando i 17 punti di vantaggio e poi bgestendo senza problemi. Super Guarino, eccellente Bagnoli, ottimi Molinari, Malagoli, Di Viccaro e Chiera, positivo il rientro di Milani. Una vittoria che ora regala il match point a Napoli giovedì sera a Casalnuovo in gara-2.



La cronaca. Avvio equilibrato, poi Napoli mette la freccia con Bagnoli e Guarino (6-10), Fabriano recupera (16-12) ma Napoli si rimette in marcia, con due triple in fila torna in testa (18-24 al 10’). Stesso trend nel secondo quarto, tutti portano un mattoncino importante, Malagoli segna 4 punti in meno di 5’ (18-26),Milani è già efficace, Bagnoli è immarcabile per Bryan e a metà gara è 27-39. Nuovo allungo perentorio alla ripresa, Di Viccaro segna da 3, Guarino gestisce il vantaggio tocca le 14 lunghezze (42-56). I marchigiani ci riprovano, tornano a -10 a fine terzo quarto (49-59), ma arriva un altro break azzurro con Molinari e Malagoli che scavano un baratro (49-66). Non c’è più tempo, la Gevi domina e chiude con una vittoria sontuosa.

