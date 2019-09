Gevi, slitta l'esordio in campionato: rimandata la trasferta contro Rieti

di Stefano Prestisimone

Niente esordio in campionato il 6 ottobre per la Gevi Napoli. Il team azzurro aveva in programma la trasferta a Rieti,dove avrebbe affrontato la squadra laziale guidata da un coach napoletano, Alessandro Rossi. Ma il match sullo storico parquet reatino non andrà in scena. Il giocatore dei Rieti, Carlo Fumagalli, farà infatti parte della spedizione azzurra che parteciperà ai prossimi mondiali di basket 3 vs 3 in Cina dal 3 al 6 ottobre, e ciò è sufficiente, da regolamento, per poter rimandare la gara. per questo motivo, l’esordio casalingo con Napoli, Il match slitterà certamente a data da destinarsi: Rieti aveva in un primo tempo suggerito il 16 ottobre, mercoledì, ma poi pare abbia cambiato idea. Se non ci sarà accordo con Napoli per una data consona, sarà la federazione ad indicare una data che dovrà tassativamente poi essere rispettata. Intato domani alle 18 la Gevi Napoli giocherà in amichevole contro San Severo al Palabarbuto per presentare anche al pubblico Terrence Roderick.

