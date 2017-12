Il Cuore Napoli non batte più Altro ko a Biella per 92-59

di Gennaro Arpaia

Altra sconfitta, altro ko duro da digerire. Napoli, ancora senza Carter a disposizione, cade anche a Biella, un tonfo sordo che lascia poco spazio alle parole. Il 92-59 finale non ammette repliche per una squadra, quella azzurra, che dopo l’esonero di Francesco Ponticiello ha collezionato solo sconfitte, quattro di fila, e continua a guardare tutte le altre avversarie dal fondo della classifica.



Il Cuore Napoli dura due quarti, quelli in cui, sostanzialmente, riesce e non far scappare via Biella. Lo fa grazie alla buona vena di un Mascolo che chiuderà con 20 punti, lo fa con i 17 a referto di Basabe ed una buona prova complessiva che però può poco perché gli avversari hanno maggiore spessore di qualità ed esperienza ed alla fine si vede tutta. Ferguson e Tessitori fanno il bello e cattivo tempo nella metà campo avversaria, dall’altra parte il Cuore azzurro si scioglie dopo l’intervallo lungo. Il terzo parziale si chiude sul 30-10 per Biella, un gap che non verrà mai più recuperato e che varrà per Napoli il 12mo ko in 14 uscite di questo campionato.



Un 2017, quello napoletano, che si chiude con un doppio sapore: da un lato la consapevolezza di essere tornati nel basket che conta dopo una stagione, la scorsa, trionfante su ogni fronte, poi questo avvio di campionato al limite del disastro. Il Cuore di coach Russo resta ultimo in classifica con appena 4 punti in saccoccia ed un torneo che ora si appresta al giro di boa, con i tempi per recuperare terreno che si accorciano ogni settimana di più.





TABELLINO



BIELLA - NAPOLI 92-59



Biella - Pollone 4, Sgobba 16, Wheatle 12, Ambrosetti, Tessitori 18, Bowers 9, Uglietti 2, Rattalino, Ferguson 26, Chiarastella 5.



Napoli - Mascolo 20, Sorrentino 6, Vangelov 2, Basabe 17, Ronconi, Maggio 3, Nikolic 4, Puoi, Mastroianni 7, Fioravanti.

