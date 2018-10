Il derby di basket va al Pozzuoli Per il Napoli Basket pesante ko

di Stefano Prestisimone

Ha un solo padrone il derby di B, è il Pozzuoli aggressivo e intenso che sul suo parquet vince con merito (73-62) contro un Napoli Basket troppo morbido nei primi tre quarti e agonisticamente “cattivo” solo nell’ultimo quarto. Troppo tardi. Delude quindi la squadra azzurra, che si arrende davanti alla voglia matta di una squadra che ha voluto molto più degli azzurri la vittoria. Un ko che deve far riflettere il club partenopeo, che ha bisogno di almeno un paio di pedine da inserire. Tra i singoli si salva solo Dincic (19), discreto Milani, deleterio Guarino, nervosissimo e improduttivo, male Di Viccaro, così come i lunghi. Per Pozzuoli bravo il giovane Longobardi (14), ottimo Carrichiello (18), migliore in campo il play argentino Di Marco, solo 5 punti ma 9 assist e tanto fosforo.

il derby di BParte forte Pozzuoli, che con Bini vola sul 12-5, Napoli risale grazie a Dincic (16-12) ma c’è il nuovo allungo dei flegrei guidati da Di Marco. Con i suoi assist i padroni di casa chiudono a +12 il primo quarto mentre Lulli si dispera in panchina. Il coach di Napoli cambia quintetti alla ricerca della chimica giusta e lo trova con Molinari ed Erkmaa che provano a ricucire lo strappo (26-19). Pozzuoli si ferma, il Napoli Basket trova da Malfatti i punti inaspettati e torna vicina (29-26), prima del nuovo allungo puteolano firmato Longobardi e Tessitore (37-26). All’intervallo è 38-31. Poi l’eccesso di nervosismo dei partenopei crea danni irreparabili. Guarino viene espulso dopo aver già avuto un tecnico, i padroni di casa salgono sul +18 (49-31), con un 11-0 e al 30’ il punteggio è severo per gli azzurri: 58-41. Nell’ultimo quarto il Napoli Basket prova a rientrare, arriva a -11, ma viene ricacciata indietro e Pozzuoli può festeggiare.



