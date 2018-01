L'emozione dei ragazzi del Tam Tam Basket "Per la prima volta giocano lontano da Castel Volturno"

"Per la prima volta usciamo da Castelvolturno per partecipare ad un torneo. Emozioni fortissime. Grazie agli amici di Rieti per tutto. Il 2018 non poteva aprirsi meglio". Massimo Antonelli è entusiasta nell'annunciare la partecipazione al Torneo della Befana - Memorial Sandro Cordoni in programma in questi giorni a Rieti. "E' una grande emozione per noi tutti, è stato un anno magnifico", dice l'ex campione della Virtus Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA