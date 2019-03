Portland vola ai playoff ma resta sotto choc per il terribile infortunio a Jusuf Nurkic. Sono i Blazers, nel bene e nel male, i protagonisti delle partite Nba giocate nella notte italiana. Portland, battendo 148-144 i Brooklyn Nets all'overtime si è assicurata il pass per la post season. Nota stonata l'infortunio occorso al bosniaco, che in un rimbalzo, a tre minuti dalla fine del secondo supplementare, è caduto male, spezzandosi la gamba sinistra. Il giocatore è uscito in barella, tra le espressioni di choc dei compagni di squadra: frattura scomposta di tibia e perone, stagione finita. E pensare che la gara era stata indirizzata proprio dalle prodezze del povero Nurkic alla sua migliore prestazione stagionale con 32 punti e 16 rimbalzi. Bene anche Damian Lilllard (31 punti e 12 assist). In campo avverso grande prestazione di D'Angelo Russell, che ha firmato 39 punti 9 rimbalzi e 8 assist. Se Portland è già qualificata per i playoff, la sconfitta crea qualche problema ai Nets inseguiti da Miami e soprattutto dagli Orlando Magic che stanotte hanno battuto 119-98 Philadelphia. Battuta d'arresto a rischio qualificazione anche per Oklahoma sconfitta da Memphis per 115-103. Infine largo successo di Utah Jazz sui Suns 125-92.

