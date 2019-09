La Juvecaserta corre ai ripari: dopo Swann nel mirino c'è Appling

di Candida Berni Canani

Sfumata la possibilità di rivedere al Palamaggiò Dardan Berisha, per sostituire l'infortunato Isaiah Swann, operato ieri mattina, il club punta all'ingaggio di Keith Appling, play-guardia di 185 centimetri, ex Bakery Piacenza.



La pista Appling è diventata più calda, visto che il kosovaro Berisha, impegnato al Mondiale con la Polonia, ha rinnovato proprio qualche giorno fa con il Sigal Prishtina. Le caratteristiche di Keith Appling sono ancora sotto la lente d'ingrandimento di coach Gentile e del general manager Antonello Nevola: in suo favore giocano le prestazioni di rilievo ottenute nelle fila piacentine; le esperienze maturate nel corso di qualche partita disputata in NBA D-League con i D-Fenders (franchigia affiliata ai Los Angeles Lakers) e l'essersi messo in ulteriore luce con l'Atenas de Cordoba in Argentina, solo per ricordare alcune tappe della carriera del giocatore nato a Detroit il 13 febbraio 1992.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO