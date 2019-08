Sfiga Juvecaserta, Carlson ​e Swann fermi per infortunio

di Salvatore Cavallo

Non inizia sotto i migliori auspici la stagione 2019/20 della Juvecaserta. Nella giornata di ieri, prima ancora di scendere in campo per l'amichevole con la Virtus Cassino, il club di Pezza delle noci ha comunicato gli infortuni occorsi ad Isaiah Swann e Mike Carlson.



La nota ufficiale della Juvecaserta recita che «nel corso dell'allenamento di ieri sera (martedì ndr), il giocatore Isaiah Swann, in una normale azione di gioco, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Prontamente soccorso, il giocatore è stato immediatamente sottoposto alle terapie del caso ed ai necessari esami strumentali per valutarne le condizioni ed i tempi di recupero. Rimane fermo anche l'americano Michael Carlson che ha riportato in allenamento un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore, che ha già intrapreso il necessario percorso riabilitativo, sarà rivalutato dallo staff medico all'inizio della prossima settimana». Così l'ora delle prime amichevoli bianconere è scoccata con una formazione non solo priva dei suoi due Usa ma anche preoccupata per le condizioni degli americani.



