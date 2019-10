Juvecaserta, su il sipario: con la favorita Verona senza Carlson

di Salvatore Cavallo

Inizio di regular season subito ad alto tasso di difficoltà per la Juvecaserta impegnata domani (ore 18) sull'ostico parquet dell'Agsm Forum. La Scaligera Verona griffata Tezenis, avversaria della 1ª giornata del girone Est di serie A2, è una delle più autorevoli candidate alla promozione in A ma i bianconeri scenderanno in campo intenzionati a mettere a segno subito un colpaccio on the road. Giuri e Cusin rappresentano una delle armi più efficaci nei giochi di coach Nando Gentile; in particolare dal pick&roll dell'asse play-pivot possono nascere situazioni offensive produttive ed efficaci sia per loro che per i compagni di squadra. Allen, Hassan e Turel sono pronti, infatti, a punire le difese avversarie che dovessero collassare in area per proteggere il ferro.



