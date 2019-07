Juvecaserta e Decò, è fatta! Il gruppo si conferma main sponsor

di Salvatore Cavallo

Tiene banco in questi giorni il mercato, ma sono momenti caldi anche sul versante sponsorizzazioni. In queste ore, infatti, dovrebbe essere siglato il rinnovo dell'accordo con Decò. Nonostante il corteggiamento da parte di Napoli e alla luce del ripescaggio della Juvecaserta in A2, il gruppo Multicedi, proprietario del marchio Decò, ha deciso di proseguire l'avventura come main sponsor del sodalizio casertano. Intanto nella partita del mercato della palla a spicchi la Juvecaserta è pronta a calare sul tavolo un fantastico poker di rinforzi. Il club bianconero, infatti, punta ad ingaggiare ancora quattro giocatori per adeguare il roster allestito per la B alla disputa della serie A2.



