Juvecaserta, Gentile accoglie Cusin: «Sarà il nostro punto di riferimento»

Marco Cusin, 34enne centro di 2,11 metri, è un nuovo giocatore dello Sporting Club Juvecaserta, società che disputerà il campionato di A2.



Cusin, nato a Pordenone, ha esordito in serie A nella stagione 2002/03 con la Pallacanestro Trieste, per poi militare a Biella, poi in A2 con Ferrara e Fabriano, quindi a Cremona, dove ha conquistato la poromozione in serie A. Con Cantù ha vinto la sua prima Supercoppa; la seconda se l'è aggiudicata con Sassari, ma è con l'Olimpia Milano, nella stagione 2017-2018, che ha conquistato i risultati più importanti, con lo scudetto tricolore e la terza Supercoppa. Nella stagione appena trascorsa Cusin ha giocato con Torino. Cusin ha debuttato in Nazionale nel 2009, collezionando 115 presenze e mettendo a segno 472 punti. Con la maglia azzurra ha preso parte a quattro edizioni di Eurobasket (2011, 2013, 2015, 2017) ed ha partecipato alle qualificazioni per i campionati Europei nel 2010, 2012 e 2014.



«Abbiamo voluto Marco - sottolinea Ferdinando Gentile, coach dello Sporting Club Juvecaserta - perché rappresenta il completamento ideale della squadra che abbiamo allestito e che speriamo possa ottenere quei risultati che sono nelle legittime ambizioni della società e della tifoseria casertana. Oltre a portare la sua fisicità al centro della nostra area, Cusin è un lungo moderno, un giocatore duttile, veloce, capace di intimidire l'avversario, ma anche di essere punto di riferimento per i compagni sui due lati del campo».



«Crediamo di aver allestito un buon roster - dice l'amministratore unico del club bianconero Antonello Nevola - il nostro obiettivo come primo anno in serie A2 è il raggiungimento del play off» conclude

© RIPRODUZIONE RISERVATA